SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel hätte eine Investition in Romande Energie von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Romande Energie-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Romande Energie-Aktie betrug an diesem Tag 47.52 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 210.438 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Romande Energie-Aktie auf 49.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’311.45 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3.11 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Romande Energie betrug jüngst 1.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch