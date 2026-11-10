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|Romande Energie-Investment im Blick
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10.11.2026 10:02:07
SPI-Titel Romande Energie-Aktie: Hätte sich eine Romande Energie-Investition von vor 10 Jahren gerechnet?
Vor Jahren Romande Energie-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Romande Energie-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48.76 CHF. Bei einem Romande Energie-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.051 Romande Energie-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 48.70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.88 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 0.12 Prozent.
Romande Energie war somit zuletzt am Markt 1.24 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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