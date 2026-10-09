SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde das Roche-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 393.64 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, befänden sich nun 0.254 Roche-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 91.71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 361.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 8.29 Prozent vermindert.

Am Markt war Roche jüngst 293.14 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch