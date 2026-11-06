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|Lukrative Roche-Investition?
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06.11.2026 10:02:07
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Roche-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 06.11.2021 wurde das Roche-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Roche-Aktie 408.40 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.449 Roche-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (399.00 CHF), wäre das Investment nun 976.98 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 2.30 Prozent.
Insgesamt war Roche zuletzt 319.52 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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