Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Roche-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Roche-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Roche-Anteile bei 405.01 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.469 Roche-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Roche-Aktie auf 367.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 908.13 CHF wert. Damit wäre die Investition um 9.19 Prozent gesunken.
Roche wurde jüngst mit einem Börsenwert von 294.85 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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