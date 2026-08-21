SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Roche-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Roche-Papier bei 243.68 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Roche-Aktie investierten, hätten nun 41.037 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Roche-Anteile wären am 20.08.2026 15’429.85 CHF wert, da der Schlussstand 376.00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54.30 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Roche belief sich jüngst auf 296.41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch