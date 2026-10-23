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23.10.2026 10:02:13
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Roche eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Roche-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 282.37 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Roche-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35.415 Roche-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 398.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14’094.99 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40.95 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Roche belief sich zuletzt auf 315.71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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