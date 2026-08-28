Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Roche-Einstieg?
|
28.08.2026 10:02:25
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Roche-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Roche-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Roche-Aktie an diesem Tag bei 275.19 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 0.363 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135.76 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 27.08.2026 auf 373.60 CHF belief. Mit einer Performance von +35.76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Roche eine Börsenbewertung in Höhe von 297.91 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|
10:02
|SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Zürich: SPI mittags schwächer (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SIX-Handel SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SIX stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich höher, während der deutsche Aktienmarkt sich mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen tendieren vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.