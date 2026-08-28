SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Roche-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Roche-Aktie an diesem Tag bei 275.19 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 0.363 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135.76 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 27.08.2026 auf 373.60 CHF belief. Mit einer Performance von +35.76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Roche eine Börsenbewertung in Höhe von 297.91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch