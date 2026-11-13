SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren eingebracht

Am 13.11.2016 wurden Roche-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Roche-Papier bei 236.11 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 42.354 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’610.74 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 12.11.2026 auf 415.80 CHF belief. Damit wäre die Investition um 76.11 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Roche einen Börsenwert von 327.81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch