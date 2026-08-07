Rieter Aktie 367144 / CH0003671440
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rieter von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in Rieter-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 07.08.2016 wurde die Rieter-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 24.36 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Rieter-Aktie investierten, hätten nun 410.559 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’303.52 CHF, da sich der Wert einer Rieter-Aktie am 06.08.2026 auf 3.18 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 86.96 Prozent vermindert.
Alle Rieter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 433.45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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