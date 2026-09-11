SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 11.09.2025 wurde die Rieter-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6.19 CHF wert. Bei einem Rieter-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 161.643 Rieter-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (3.04 CHF), wäre das Investment nun 491.39 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 50.86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rieter belief sich zuletzt auf 417.59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch