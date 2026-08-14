Rieter Aktie 367144 / CH0003671440
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rieter von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Rieter-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Rieter-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6.66 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Rieter-Aktie investiert hat, hat nun 15.020 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 48.66 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Anteils am 13.08.2026 auf 3.24 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51.34 Prozent verringert.
Der Rieter-Wert an der Börse wurde auf 424.43 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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