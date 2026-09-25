SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Rieter-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 24.39 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.100 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 10.15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2.48 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 89.85 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Rieter belief sich jüngst auf 333.29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch