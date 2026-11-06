SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Rieter-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Rieter-Papier bei 3.23 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30.960 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 69.66 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Papiers am 05.11.2026 auf 2.25 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 30.34 Prozent.

Rieter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 307.28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch