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|Lukrativer Rieter-Einstieg?
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06.11.2026 10:02:07
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Rieter-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Rieter-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Rieter-Papier bei 3.23 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30.960 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 69.66 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Papiers am 05.11.2026 auf 2.25 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 30.34 Prozent.
Rieter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 307.28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Rieter am 06.11.2026
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