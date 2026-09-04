Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’399 0.0%  SPI 20’228 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’024 0.1%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’381 0.0%  Gold 4’469 -0.1%  Bitcoin 65’593 0.0%  Dollar 0.8088 0.2%  Öl 95.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Barclays Capital bescheinigt Underweight für Hannover Rück-Aktie
Barclays Capital: Underweight-Note für Swiss Re-Aktie
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight
Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
Suche...
Plus500 Depot

Rieter Aktie 367144 / CH0003671440

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukratives Rieter-Investment? 04.09.2026 10:02:29

SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rieter-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Rieter-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Rieter
3.13 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Rieter-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23.78 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Rieter-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.205 Rieter-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 12.97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3.09 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 87.03 Prozent verringert.

Rieter war somit zuletzt am Markt 423.57 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rieter AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten