SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rieter-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Rieter-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23.78 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Rieter-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.205 Rieter-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 12.97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3.09 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 87.03 Prozent verringert.

Rieter war somit zuletzt am Markt 423.57 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch