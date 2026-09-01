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PSP Swiss Property Aktie 1829415 / CH0018294154

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Performance im Blick 01.09.2026 10:02:33

SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren PSP Swiss Property-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

PSP Swiss Property
145.21 CHF 0.05%
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Heute vor 5 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen PSP Swiss Property-Anteile an diesem Tag bei 123.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das PSP Swiss Property-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.812 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 118.12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 145.40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18.12 Prozent gesteigert.

PSP Swiss Property war somit zuletzt am Markt 6.71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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