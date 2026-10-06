PSP Swiss Property Aktie 1829415 / CH0018294154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable PSP Swiss Property-Investition?
|
06.10.2026 10:02:12
SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen PSP Swiss Property-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 06.10.2016 wurde das PSP Swiss Property-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren PSP Swiss Property-Anteile an diesem Tag 89.65 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hat, hat nun 111.545 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’794.76 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Papiers am 05.10.2026 auf 141.60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57.95 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 6.50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!