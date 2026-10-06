SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 06.10.2016 wurde das PSP Swiss Property-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren PSP Swiss Property-Anteile an diesem Tag 89.65 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hat, hat nun 111.545 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’794.76 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Papiers am 05.10.2026 auf 141.60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57.95 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 6.50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch