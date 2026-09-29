PSP Swiss Property Aktie 1829415 / CH0018294154
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in PSP Swiss Property-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 112.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das PSP Swiss Property-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.889 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 145.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’290.67 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 29.07 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von PSP Swiss Property betrug jüngst 6.72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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