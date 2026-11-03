SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 03.11.2016 wurde die PSP Swiss Property-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PSP Swiss Property-Anteile betrug an diesem Tag 86.80 CHF. Bei einem PSP Swiss Property-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.152 PSP Swiss Property-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 178.00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 154.50 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 178.00 CHF entspricht einer Performance von +78.00 Prozent.

PSP Swiss Property war somit zuletzt am Markt 6.97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch