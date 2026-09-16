Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921
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16.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Private Equity von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in Private Equity-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Private Equity-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Private Equity-Aktie bei 65.00 CHF. Bei einem Private Equity-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 153.846 Private Equity-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 9’476.92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 61.60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 5.23 Prozent gesunken.
Am Markt war Private Equity jüngst 149.41 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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