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11.11.2026 10:02:29
SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Private Equity-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16.260 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 969.11 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Papiers am 10.11.2026 auf 59.60 CHF belief. Mit einer Performance von -3.09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Private Equity zuletzt 145.99 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
Analysen zu Private Equity Holding AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Private Equity am 11.11.2026
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