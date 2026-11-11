SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16.260 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 969.11 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Papiers am 10.11.2026 auf 59.60 CHF belief. Mit einer Performance von -3.09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Private Equity zuletzt 145.99 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch