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Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921

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Private Equity-Anlage im Blick 02.09.2026 10:02:14

SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Private Equity-Aktie Anlegern gebracht.

Private Equity
60.38 CHF 1.17%
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Am 02.09.2021 wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83.00 CHF. Bei einem Private Equity-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.205 Private Equity-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Private Equity-Aktie auf 60.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.01 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 26.99 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Private Equity belief sich zuletzt auf 147.61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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