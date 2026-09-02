Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Private Equity-Anlage im Blick
|
02.09.2026 10:02:14
SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Private Equity-Aktie Anlegern gebracht.
Am 02.09.2021 wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83.00 CHF. Bei einem Private Equity-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.205 Private Equity-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Private Equity-Aktie auf 60.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.01 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 26.99 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Private Equity belief sich zuletzt auf 147.61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!