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28.10.2026 10:02:30
SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Private Equity-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Private Equity-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 88.50 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 112.994 Private Equity-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’644.07 CHF, da sich der Wert einer Private Equity-Aktie am 27.10.2026 auf 58.80 CHF belief. Mit einer Performance von -33.56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Private Equity-Wert an der Börse wurde auf 143.11 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
Analysen zu Private Equity Holding AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Private Equity am 28.10.2026
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