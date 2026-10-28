SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Private Equity-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 88.50 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 112.994 Private Equity-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’644.07 CHF, da sich der Wert einer Private Equity-Aktie am 27.10.2026 auf 58.80 CHF belief. Mit einer Performance von -33.56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Private Equity-Wert an der Börse wurde auf 143.11 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch