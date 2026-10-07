SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Private Equity-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 65.50 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Private Equity-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 152.672 Private Equity-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 59.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’129.77 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 8.70 Prozent.

Jüngst verzeichnete Private Equity eine Marktkapitalisierung von 149.02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch