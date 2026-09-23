Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Private Equity-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Private Equity-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 67.80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.475 Private Equity-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 61.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90.86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9.14 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Private Equity belief sich jüngst auf 149.87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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