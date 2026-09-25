PolyPeptide Aktie 111076085 / CH1110760852
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PolyPeptide von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in PolyPeptide-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden PolyPeptide-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 130.80 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hat, hat nun 76.453 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 44.15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’375.38 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66.25 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von PolyPeptide bezifferte sich zuletzt auf 1.46 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des PolyPeptide-Papiers fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines PolyPeptide-Anteils lag damals bei 72.50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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