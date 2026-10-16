PolyPeptide Aktie 111076085 / CH1110760852
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren PolyPeptide-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die PolyPeptide-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das PolyPeptide-Papier bei 17.57 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das PolyPeptide-Papier investiert hätte, hätte er nun 569.152 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PolyPeptide-Anteile wären am 15.10.2026 25’042.69 CHF wert, da der Schlussstand 44.00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 150.43 Prozent.
Zuletzt ergab sich für PolyPeptide eine Börsenbewertung in Höhe von 1.45 Mrd. CHF. Am 29.04.2021 fand der erste Handelstag des PolyPeptide-Papiers an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines PolyPeptide-Anteils bei 72.50 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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