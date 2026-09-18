SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PolyPeptide-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen PolyPeptide-Anteile an diesem Tag bei 19.15 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52.219 PolyPeptide-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 44.05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’300.26 CHF wert. Damit wäre die Investition um 130.03 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von PolyPeptide betrug jüngst 1.46 Mrd. CHF. Die PolyPeptide-Aktie wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines PolyPeptide-Anteils lag damals bei 72.50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch