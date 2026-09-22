PLAZZA Aktie 28414291 / CH0284142913
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PLAZZA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PLAZZA-Aktie Anlegern gebracht.
Am 22.09.2023 wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 297.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die PLAZZA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.367 PLAZZA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (425.00 CHF), wäre das Investment nun 1’430.98 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43.10 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von PLAZZA belief sich jüngst auf 879.28 Mio. CHF. Das PLAZZA-IPO fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das PLAZZA-Papier bei 222.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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