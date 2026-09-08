PLAZZA Aktie 28414291 / CH0284142913
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen PLAZZA-Einstiegs gewesen.
PLAZZA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 238.20 CHF. Bei einem PLAZZA-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.982 PLAZZA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.09.2026 auf 428.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’968.09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79.68 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für PLAZZA eine Börsenbewertung in Höhe von 886.43 Mio. CHF. Am 26.06.2015 fand der erste Handelstag der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des PLAZZA-Papiers lag damals bei 222.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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