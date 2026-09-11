SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrot Duval SA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 11.09.2023 wurden Perrot Duval SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 77.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.299 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (110.00 CHF), wäre das Investment nun 142.86 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 42.86 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Perrot Duval SA betrug jüngst 15.61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch