SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätte ein Perrot Duval SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Perrot Duval SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Perrot Duval SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 107.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Perrot Duval SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9.346 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 108.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’009.35 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0.93 Prozent angezogen.

Perrot Duval SA wurde am Markt mit 15.35 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch