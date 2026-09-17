Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366
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17.09.2026 10:02:07
SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor 5 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Peach Property Group-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Peach Property Group-Anteile betrug an diesem Tag 44.13 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hat, hat nun 2.266 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 4.64 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.52 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 89.48 Prozent eingebüsst.
Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 264.03 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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