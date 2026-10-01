Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Peach Property Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Peach Property Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6.32 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’582.278 Peach Property Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 7’784.81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4.92 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22.15 Prozent.
Jüngst verzeichnete Peach Property Group eine Marktkapitalisierung von 264.00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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