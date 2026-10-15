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Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366

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Lohnendes Peach Property Group-Investment? 15.10.2026 10:02:02

SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Peach Property Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Peach Property Group
4.73 CHF 0.42%
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Am 15.10.2021 wurden Peach Property Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Peach Property Group-Papiers betrug an diesem Tag 45.10 CHF. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hat, hat nun 22.174 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 4.75 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 89.47 Prozent.

Insgesamt war Peach Property Group zuletzt 261.66 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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