Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Peach Property Group-Einstiegs gewesen.
Am 08.10.2023 wurde die Peach Property Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8.53 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11.718 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Peach Property Group-Aktie auf 4.88 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57.18 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -42.82 Prozent.
Der Marktwert von Peach Property Group betrug jüngst 273.18 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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