Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Peach Property Group-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Peach Property Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Peach Property Group-Aktie 8.95 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’117.318 Peach Property Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’391.06 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 09.09.2026 auf 4.83 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 46.09 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Peach Property Group einen Börsenwert von 269.99 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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