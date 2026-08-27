SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Peach Property Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Peach Property Group-Anteile letztlich bei 10.41 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Peach Property Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9.609 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4.58 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44.01 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55.99 Prozent verringert.

Peach Property Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 252.43 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch