SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orior von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Orior-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 95.30 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Orior-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104.932 Orior-Anteilen. Die gehaltenen Orior-Anteile wären am 16.10.2026 1’351.52 CHF wert, da der Schlussstand 12.88 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 86.48 Prozent.

Orior markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 83.99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch