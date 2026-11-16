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16.11.2026 10:02:16
SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Orior-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 5 Jahren wurde das Orior-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 93.60 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1.068 Orior-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.48 CHF, da sich der Wert eines Orior-Anteils am 13.11.2026 auf 11.68 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87.52 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Orior belief sich zuletzt auf 76.39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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