SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 02.11.2025 wurden Orior-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Orior-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13.60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 73.529 Orior-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (12.02 CHF), wäre das Investment nun 883.82 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11.62 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Orior eine Börsenbewertung in Höhe von 78.49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch