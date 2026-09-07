Orior Aktie 11167736 / CH0111677362
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor einem Jahr gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Orior-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Orior-Anteile 14.26 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 701.262 Orior-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’396.91 CHF, da sich der Wert eines Orior-Papiers am 04.09.2026 auf 13.40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 6.03 Prozent vermindert.
Orior wurde jüngst mit einem Börsenwert von 87.56 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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