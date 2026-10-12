SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Orior-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71.80 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orior-Aktie investiert, befänden sich nun 13.928 Orior-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 12.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169.92 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 83.01 Prozent eingebüsst.

Der Orior-Wert an der Börse wurde auf 79.81 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch