Orior Aktie 11167736 / CH0111677362
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen Orior-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Orior-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71.80 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orior-Aktie investiert, befänden sich nun 13.928 Orior-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 12.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169.92 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 83.01 Prozent eingebüsst.
Der Orior-Wert an der Börse wurde auf 79.81 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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