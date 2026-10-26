SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Orior-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Orior-Papier bei 80.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.242 Orior-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15.30 CHF, da sich der Wert eines Orior-Papiers am 23.10.2026 auf 12.32 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84.70 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Orior bezifferte sich zuletzt auf 80.55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch