SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orell Fuessli-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 27.08.2025 wurden Orell Fuessli-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 110.50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orell Fuessli-Aktie investiert, befänden sich nun 0.905 Orell Fuessli-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (138.50 CHF), wäre die Investition nun 125.34 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 25.34 Prozent.

Orell Fuessli war somit zuletzt am Markt 271.60 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch