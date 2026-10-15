Orell Fuessli Aktie 342080 / CH0003420806
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15.10.2026 10:02:02
SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orell Fuessli-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Orell Fuessli-Einstiegs gewesen.
Vor 10 Jahren wurde die Orell Fuessli-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 121.80 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.210 Orell Fuessli-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 136.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’116.58 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 11.66 Prozent gleich.
Orell Fuessli markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 273.33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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