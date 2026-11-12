SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 12.11.2016 wurden Orell Fuessli-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 125.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80.000 Orell Fuessli-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 141.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’280.00 CHF wert. Aus 10’000 CHF wurden somit 11’280.00 CHF, was einer positiven Performance von 12.80 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 272.65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch