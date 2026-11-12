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|Lukrative Orell Fuessli-Investition?
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12.11.2026 10:02:04
SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Orell Fuessli-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 12.11.2016 wurden Orell Fuessli-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 125.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80.000 Orell Fuessli-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 141.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’280.00 CHF wert. Aus 10’000 CHF wurden somit 11’280.00 CHF, was einer positiven Performance von 12.80 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 272.65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Orell Fuessli am 12.11.2026
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