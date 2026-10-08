SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Orell Fuessli-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 92.40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Orell Fuessli-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.082 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 149.35 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 07.10.2026 auf 138.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49.35 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Orell Fuessli belief sich zuletzt auf 267.57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch