SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Orell Fuessli-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 95.00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.526 Orell Fuessli-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Orell Fuessli-Papiere wären am 12.08.2026 1’473.68 CHF wert, da der Schlussstand 140.00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47.37 Prozent angezogen.

Orell Fuessli war somit zuletzt am Markt 275.23 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch