SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Orell Fuessli-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Orell Fuessli-Papier bei 114.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8.734 Orell Fuessli-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Orell Fuessli-Aktie auf 137.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’196.51 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19.65 Prozent angezogen.

Orell Fuessli wurde jüngst mit einem Börsenwert von 276.88 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch